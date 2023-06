Napoli ospiterà gli Europei Cadetti e Giovani 2024

Un’altra buona notizia. Dalla Polonia arriva l’ufficialità. La città di Napoli ospiterà i Campionati Europei Cadetti e Giovani 2024. Il verdetto è arrivato nel Congresso della Confederazione Europea di Scherma tenutosi a Cracovia, dove sono in corso gli European Games. La candidatura dell’Italia ha ottenuto ben 26 preferenze nella votazione dei delegati delle Federazioni del Vecchio Continente, superando Batumi (Georgia), che ne ha invece incassate 11.

Ha espresso grande soddisfazione Sandro Cuomo, oro olimpico ad Atlanta 1996 e Hall of Fame, che guiderà il comitato promotore della rassegna in pedana all'ombra del Vesuvio, riportando così nel nostro Paese la massima competizione continentale giovanile a cinque anni di distanza dall’edizione di Foggia 2019.

Napoli si conferma città dalla grande tradizione schermistica e nel mese di gennaio 2023 ha ospitato una interessante tappa del Circuito Europeo under 17 di fioretto, evento che sostiene la candidatura a capitale europea dello sport 2026. Arriva ora la prestigiosa assegnazione degli Europei Cadetti e Giovani in programma nel febbraio 2024, kermesse che farà seguito ai Mondiali Assoluti di Milano (dal 22 al 30 luglio 2023) e che precederà gli Europei Assoluti di Genova, che si svolgeranno nel 2025.

«È un motivo d’orgoglio per la Fis aver ottenuto una manifestazione così importante come l’Europeo under 20 e 17 proprio nell’anno olimpico», dichiara Paolo Azzi, presidente della Federazione italiana scherma, a Cracovia insieme al vicepresidente vicario Maurizio Randazzo. «Si tratta di una ulteriore dimostrazione della credibilità riconosciuta all’Italia quando si candida ad ospitare manifestazioni internazionali e un giusto premio all’entusiasmo e alla proposta del comitato promotore di Napoli, che offrirà sicuramente una kermesse all’altezza della tradizione e delle aspettative».

I lavori del Congresso in Polonia sono stati aperti dall’intervento del presidente della Confederazione Europea di Scherma, Giorgio Scarso, che ha ribadito la centralità del Vecchio Continente nel panorama schermistico internazionale.

Ai Giochi Europei 2023, dove partecipano i due napoletani delle Fiamme Oro, il figlio d’arte Valerio Cuomo e Luca Curatoli, e gli atleti salernitani dei Carabinieri Rossella Gregorio e Michele Gallo, le gare a squadre metteranno in palio punti pesanti per la qualifica olimpica in vista di Parigi 2024.