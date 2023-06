Exploit di due ginnaste caivanesi: oro e bronzo al campionato italiano di ginnastica artistica di Rimini

Straordinaria impresa di due atlete della Children’s Academy di Caivano al campionato italiano di ginnastica artistica, in corso di svolgimento in terra romagnola a Rimini, nell’ambito della grande kermesse sportiva Summer Edition 2023.

E così a salire sul podio più alto è stata Miriana Gagliardi, che ha conquistato una meritata medaglia d’oro (categoria A1-LA3) con una performance impeccabile, applauditissima da tecnici e pubblico, mentre la sua compagna di squadra Rita Esposito ha portato a casa una brillante medaglia di bronzo.

Le due campionesse in erba, allenate sapientemente dalle esperte Roberta Falco e Antonia Pellone (entrambe tecnici federali di ginnastica artistica), hanno messo in campo tanta grinta e determinazione, superando così le agguerrite avversarie (circa 200), provenienti da ogni parte d’Italia.

“Le nostre fuoriclasse in erba – spiegano Falco e Pellone - anche se giovanissime (otto anni, ndr), si sono allenate duramente per poter ben figurare nella competizione tricolore e per poter raggiungere un importante traguardo per la loro carriera sportiva.

Un ringraziamento per questa affermazione in campo nazionale va anche alle loro insegnanti, che hanno consentito alle nostre ginnaste di coniugare efficacemente gli allenamenti con i quotidiani impegni di studio scolastico”.