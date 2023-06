Simone Velasco vince il campionato italiano di ciclismo: battuto Lorenzo Rota. Polemica tra Trentin e Sbaragli

Simone Velasco è il nuovo campione d'Italia di ciclismo su strada. Il corridore dell'Astana Qazaqstan, originario dell'Isola d'Elba, si è imposto a Comano Terme dopo uno sprint di un gruppo ristretto, che è andato a giocarsi la maglia tricolore dopo 227 km di corsa. Velasco succede nell'albo d'oro a Filippo Zana, che quest'anno non ha potuto prendere parte alla corsa in seguito a una caduta in allenamento che gli è costata la frattura della clavicola.

La corsa si è accesa negli ultimi 10 km, con Lorenzo Rota che si è lanciato in un'azione solitaria.

Ripreso dal gruppo, Filippo Baroncini ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un guasto meccanico nel finale di corsa, e così gli altri corridori sono andati a giocarsi il successo in volata. Simone Velasco è stato molto abile a lanciarsi per primo nello sprint ed è andato a vincere in maniera imperiosa.

Sul podio salgono Lorenzo Rota, secondo anche lo scorso anno, e Kristian Sbaragli. Sul traguardo è polemica con Matteo Trentin, che ha fatto un gestaccio nei confronti del terzo classificato, reo di aver "chiuso" il corridore della UAE Team Emirates proprio mentre stava lanciando lo sprint.

Simone Velasco è al suo secondo successo stagionale. Il ventisettenne nato a Bologna ma cresciuto sull'Isola d'Elba, è passato professionista nel 2016 ed è approdato al World Tour lo scorso anno con il passaggio al Team Astana Qazaqstan. Al suo secondo successo stagionale, questa maglia tricolore può veramente permettergli di dare una svolta alla sua carriera, lui che può vantare anche un successo al Trofeo Laigueglia nel 2019.

Il neo campione d'Italia, che ha corso il Giro d'Italia a maggio, non sarà al via del Tour de France: "Mi aspettano 10 giorni di vacanza all'Elba, poi decideremo con la squadra dove debutterò con maglia tricolore. Una cosa è cerra: sarà un onore vestirla per un anno intero".