Niente gran premio a bordo della sua Ferrari e così il pilota Charles Leclerc si è concesso un weekend di libertà. Dove? Sugli spalti del kartodromo di Sarno dove è già stato campione del Mondo nel 2011.

La visita del ferrarista è stata dovuta alla presenza in pista del suo cuginetto Andrea Manni (10 anni) che in questo sabato di fine giugno gareggiava a bordo di uno dei kart in gara.