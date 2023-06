La Ferrari vince la 24 ore di Le Mans: il trionfo nell'edizione del centenario

Trionfo storico per la Ferrari, che vince la 24 Ore di Le Mans nell'edizione del centenario. A guidare la 499P i piloti italiani Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi insieme al britannico James Calado. La Rossa tornava a correre la celebre gara di endurance dopo 50 anni di assenza, mentre un successo mancava addirittura da 58.

Il Cavallino ha tagliato il traguardo con la vettura numero 51, precedendo la Toyota numero 8 di Buemi-Hartley-Hirakawa e conquistando il suo decimo trionfo assoluto a Le Mans.

Interrotto così il dominio del colosso giapponese, reduce da cinque vittorie consecutive. Al via anche la benedizione di Charles Leclerc, arrivato per assistere alla gara insieme a oltre 300 mila spettatori.

Gara non facile per la Ferrari, che deve proteggersi fin dall'inizio dagli assalti della Toyota e rimanere concentrata e in gara anche dopo la safety car, chiamata in pista dopo l'incidente della Cadillac 311, finita a muro seminando detriti. La griglia viene ancora una volta rimescolata dopo la pioggia che si è abbattuta sul circuito francese, con diversi incidenti e il nuovo ingresso della safety car. La Peugeot riesce così a prendere la testa della corsa, con la Rossa che scivola al terzo e quarto posto.

Alla nona ora di gara però si capovolge di nuovo tutto: la Toyota si ritira dopo un duro incidente, la Ferrari 51 riconquista terreno e sale al secondo posto, con la Peugeot che si schianta a muro e lascia il comando al Cavallino. La Toyota numero 8 prova a riavvicinarsi, ma è troppo avventata e perde il controllo in frenata, colpendo la barriera.

Il pit stop per la riparazione è rapido, ma il distacco, salito a 3'22", è ormai incolmabile. La Ferrari numero 51 festeggia così il trionfo a Le Mans, 58 anni dopo l'ultima volta. Incontenibile la gioia al box, con Giovinazzi che ha dichiarato: "Incredibile, non ho parole".