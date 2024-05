Con una targa in pietra lavica del Vesuvio il Cus Napoli ha intitolato la palestra di arti marziali (ex Cinema Quadrifoglio) in via Cincinnato al professore Guido Trombetti, professore benemerito, già rettore dell’Università Federico II alla presenza di dirigenti sportivi, tecnici, atleti del Cus Napoli e autorità civili. Da rettore della Federico II sostenne l'attività sportiva. Il professore Trombetti è editorialista del Mattino.