Elisabetta Canalis, mamma cheerleader per la prima partita di hockey della figlia Skyler: «Non abbiamo vinto ma abbiamo dato il 100%»

Elisabetta Canalis è una mamma molto premurosa per la sua piccola Skyler, la figlia avuta dal matrimonio con l'imprenditore americano Brian Perri, nata il 29 settembre 2015. Dopo il divorzio dall'imprenditore americano, la ex velina mora ha vissuto dei momenti molto difficili, ma per fortuna è riuscita a trovare un equilibrio sano sia per lei che Skyler.

L'arrivo del nuovo compagno di mamma, Georgian Cimpeanu, ha solo rafforzato il legame tra lei e la figlia, entrambe appassionate di sport e sfide. Skyler si è appassionata di recente all'hockey su ghiaccio e ieri è scesa in campo per la prima volta con la sua squadra.

Elisabetta Canalis ha condiviso con i suoi follower la prima competizione ufficiale della figlia Skyler, giocatrice di hockey su ghiaccio.

La piccola era molto emozionata quando gli allenatori la stavano aiutando ad indossare i pattini e l'uniforme, ma lei ce l'ha messa tutta.

A fine partita, la bionda aveva il respiro affannato e il viso tutto rosso a causa dello sforzo fisico fatto. Purtroppo Elisabetta ha informato i fan ch ela sua squadra non ha vinto la partita, ma l'importante è mettercela tutta e la figlia ha dedicato molta passione a questa gara, nonostante il risultato.