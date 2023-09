Aurora Ramazzotti, divisa tra due personalità: «Fase brutta tra istinto materno e voglia di sentirmi adolescente»

Aurora Ramazzotti ha terminato il liceo già da qualche anno, eppure il rientro a scuola sconvolge sempre. Saranno i ricordi che ci traumatizzavano, le ansie per i compiti estivi e la paura di avere proprio quell'insegnante che non ci va proprio giù, ma i primi giorni di settembre riportano alla mente a quegli anni molto delicati.

Aurora questa mattina ha deciso di andare a fare colazione al bar insieme al piccolo Cesare e ha notato i ragazzi delle scuole superiori pronti per affrontare un nuovo anno scolastico. La sua reazione è stata molto divertente.

Aurora Ramazzotti e Cesare hanno deciso di iniziare la loro giornata nel migliore dei modi, ma qualcosa ha interrotto il loro rito con cappuccino e cornetto: l'arrivo dei ragazzi che stanno ricominciando la scuola.

«Sto attraversando una fase brutta perché ho le mie due personalità in contrasto: una è quella che vorrebbe aiutare questi adolescenti e ho questo istinto materno nei loro confronti mentre guardo i loro occhi persi mentre vanno a scuola, dando loro consigli non richiesti come quello di coprirsi la pancia perché poi fa freddo.

Sento molto forte questo istinto. Mentre dall'altra parte c'è un'altra personalità che pensa di essere ancora un'adolescente nonostante abbia quasi trent'anni e un figlio», ha raccontato ai suoi fan.

Aurora Ramazzotti sente di essere in bilico tra la mamma perfetta, con l'istinto materno sempre in allerta e la giovane Auri adolescente pronta a fare festa, fin quando non arriva il colpo di grazia.

«Proprio in questo fragile equilibrio di queste due personalità che si avvicina furtivo il pericolo di sentirsi dire buongiorno signora», ha scritto la filgia di Michelle Hunziker.

La vita di Aurora è cambiata molto nell'ultimo anno, ma lei è pur sempre una ragaza giovane e soprattutto, molto autoironica, in grado di non prendersi troppo sul serio.