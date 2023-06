Bambino cade da un traghetto in mare aperto, la madre si tuffa nel tentativo di salvarlo: morti entrambi

Un bambino di sette anni e la mamma sono morti dopo essere caduti da un traghetto in viaggio dalla Svezia alla Polonia nel Mar Baltico. Il piccolo è precipitato mentre la nave (la Stena Spirt) era in mare aperto e la madre si è tuffata dietro di lui in un apparente tentativo di salvare il figlio. I passeggeri inorriditi hanno assistito a tutta la scena mentre gli elicotteri di salvataggio - incluso uno di una vicina unità Nato - hanno cercato per quasi un'ora di localizzare i due.

Muore di infarto sulla nave da crociera, l'equipaggio conserva il corpo in un frigo per bevande

Il tragico ritrovamento

La madre è stata trovata nell'acqua gelata 59 minuti dopo il suono delle sirene di allarme, il figlio sette minuti dopo. Entrambi sono stati trasportati in elicottero d'urgenza all'ospedale di Karlskrona, in Svezia. «L'indagine mira a cercare di chiarire cosa è successo», ha detto il procuratore svedese Stina Brindmark. Da valutare le piste su incidente, eventuale presenza di una terza persona, figura della madre e condizioni di sicurezza della nave. Le vittime sono entrambe polacche, lei nata nel 1985 lui nel 2016. Il traghetto svedese Stena Spirit aveva a bordo 310 passeggeri ed era a metà del suo viaggio verso Gdynia in Polonia da Karlskrona in Svezia quando si è verificata la tragedia.

Livorno, dramma sul traghetto: uomo trovato morto nel salone del bar, sotto choc i parenti in attesa sulla banchina

Traģēdija Baltijas jūrā. Mirusi māte un bērns, kas pārkrita pār "Stena Spirit" prāmja bortuhttps://t.co/HQyDfDo9R9 — Apollo.lv (@apollo_lv) June 30, 2023

Incendio traghetto, morto un passeggero: è stato trovato carbonizzato. Ancora 11 i dispersi

La polizia svedese chiede aiuto

La polizia svedese ha lanciato un appello ai passeggeri polacchi tramite l'agenzia di stampa statale PAP chiedendo informazioni che potrebbero ricostruire la dinamica.

Da valutare, in particolare, il comportamento della madre. Il portavoce dell'amministrazione marittima svedese Jonas Franzen ha detto ai giornalisti che il bambino è caduto da un'altezza di circa 20 metri. Sebastian Kluska, direttore del servizio di ricerca e salvataggio marittimo polacco, ha sottolineato che il traghetto è partito da Gdynia giovedì alle 9 del mattino. Verso le 16.20 sono arrivate le prime informazioni su due persone cadute e i servizi di emergenza si sono precipitati sul posto. Dopo che i due corpi sono stati ripescati sono stati fatti disperati tentativi di rianimazione che purtroppo sono risultati vani. Stena Spirit è un grande cruiseferry di proprietà di Stena Line. Entrò in servizio nel 1988 come Stena Scandinavica e successivamente subì un importante restyling. Il traghetto fu coinvolto in un incidente nel porto polacco di Gdynia nel 2012, che provocò il ferimento di tre persone.

Livorno, morto un uomo al porto: è stato colpito da un cavo di acciaio, aveva 54 anni