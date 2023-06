Raffaella, la poliziotta muore a 29 anni: «Stroncata da un infarto». Era sposata e mamma da pochi mesi

Dramma in Calabria dove una ragazza di 29 anni, Raffaella De Luca, poliziotta e consigliera comunale di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, è stata trovata senza vita in casa a causa presumibilmente di un infarto. Raffaella, sposata e con una bambina di pochi mesi, era una poliziotta in servizio nella Questura di Crotone.

Raffaella, morta a 29 anni

Sulla morte della giovane consigliera comunale, mamma di una bimba di 7 mesi, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha avviato un'inchiesta: le relative indagini sono state delegate ai carabinieri del Nucleo territoriale di Corigliano Rossano. ll magistrato al quale è stata affidata l'inchiesta ha disposto l'autopsia sul corpo della donna.



Gli investigatori stanno accertando la veridicità del racconto fornito da alcuni conoscenti di Raffaella De Luca secondo il quale la giovane nei giorni scorsi, a causa di un malore, si era recata nell'ospedale di Rossano.