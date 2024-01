Napoli Primavera, rimonta a Cosenza: 2-1 e Playoff distanti 4 punti

Una vittoria dal doppio valore: che da un lato allarga il sorriso del Napoli Primavera e dall'altro tieene sempre viva la speranza degli azzurrini di agganciare la zona Playoff. La seconda squadra napoletana vince a Cosenza in trasferta, tre punti pesantissimi per un 2-1 che ora può far guardare al futuro con rinnovata fiducia e con la voglia di guadagnarsi la post season.

Il Cosenza passa alla mezzora in vantaggio grazie alla rete di Attanasio, ma il Napoli Primavera si organizza al meglio per ribaltarla: prima è Russo a pareggiare il conto dei gol e dei rigori assegnati in partita, poi la rete di Vigliotti all'ora di gioco direttamente dagli sviluppi del terzo calcio di rigore assegnato in gara. La Primavera aggancia proprio il Cosenza in classifica a quota 22 punti con i playoff che distano ora 4 lunghezze.