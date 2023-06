Hanno continuato a lavorare per due ore accanto al corpo di una collega appena morta. Questo è quanto accaduto nella società di call center Konecta BTO, che fornisce servizi a Iberdrola, Movistar, Vodafone e Inditex, oltre a molte altre aziende. L'episodio è avvenuto il 13 giugno come riportato da Elmundo, al sesto piano del numero 26 di Calle San Romualdo, nel quartiere madrileno di Canillejas. Poco dopo l'una del pomeriggio, Inmaculada, un'operatrice telefonica di mezza età assunta dalla società Konecta per fornire assistenza agli incidenti di Iberdrola, crolla senza preavviso sul posto di lavoro. I colleghi cercano di rianimarla. Nonostante il loro rapido intervento, i servizi sanitari sono stati in grado di dichiararla morta solo sul posto di lavoro. «Quelli del Samur non potevano fare nulla. L'hanno coperta con una coperta e se ne sono andati", dicono fonti della CGT, uno dei sindacati che insieme a UGT e USO hanno denunciato questo caso.

La risposta dell'azienda

Dopo la morte, ci sono resoconti contrastanti su quanto accaduto. Da un lato, l'azienda Konecta sottolinea che dopo la morte di Inmaculada, "ai dipendenti è stata data la possibilità di telelavorare. Andare in un altro stabilimento. Tornare a casa o restare al proprio posto". Precisano che "a nessuno è stato detto: 'stai in poltrona a rispondere alle chiamate'. Nessuno è stato costretto". Sottolineano inoltre che "tutti i protocolli di emergenza sono stati rispettati" e che i dipendenti "continuano a telelavorare una settimana dopo".

I sindacati

Su WhatsApp sono cominciati a circolare alcuni messaggi tra gruppi di lavoratori e delegati sindacali. "Un collega ha detto: 'Dobbiamo andare'", ricordano fonti della CGT GRAN MADRID. "È successo qualcosa?", hanno chiesto dalla chat. "Sì, è venuto a mancare un collega... e continuiamo a telefonare ", ha risposto. «Non gli abbiamo dato credito e glielo abbiamo chiesto di nuovo», continuano dalla CGT: «Rispondi alle chiamate?' ' Sì, ci dicono di continuare a rispondere alle chiamate". Per ore, gli operatori del call center hanno risposto agli incidenti che coinvolgevano i clienti di Iberdrola mentre il corpo senza vita della loro collega era avvolto da una coperta.

Se llamaba Inma, era teleoperadora y falleció en un callcenter de Konecta. La empresa obligó a sus empleados a seguir trabajando con su compañera fallecida. Su propietario es José María Pacheco con 225M€ de patrimonio y premiado por la Casa Real. Terrorismo es esto. pic.twitter.com/kvX1x4Atu3 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 20, 2023

La richiesta di indagine

La morte di Inmaculada ha indotto l'Associazione degli Avvocati Pazienti a chiedere all'Ufficio del Procuratore Superiore di Madrid di svolgere indagini sul caso. Dall'associazione hanno sottolineato che si tratta di fatti "gravissimi" e di "un reato impronunciabile". In tal senso, hanno valutato il "danno psicologico difficile da dimenticare" dovuto "al cattivo rendimento di chi potrebbe evitarlo" per chiedere un'indagine d'ufficio.