Stadio Collana di Napoli, Daniele (Cgil): «La Regione Campania rispetti i tempi della riapertura»

«La riapertura seppur parziale dello stadio Collana è un segnale importante della rinascita dello storico impianto del Vomero. Ci aspettiamo che la Regione rispetti i tempi promessi a dicembre, durante il sopralluogo, in modo da fare ripartire l'attività sportiva già a febbraio». Così Gianluca Daniele, segretario Slc Cgil Napoli e Campania, sulla questione Collana.

«Restiamo vigili sul tema e saremo pronti ad altre iniziative - incalza -, qualora ci fossero nuovi ritardi. Il Vomero non può più aspettare: il quartiere è in un momento difficile. Il Parco Mascagna, la Floridiana e naturalmente il Collana vanno restituiti al più presto ai cittadini. Il tema dello stadio avrà un impatto forte a livello sociale anche per i tanti lavoratori coinvolti. La difesa del perimetro occupazionale per noi rappresenta ovviamente una priorità».