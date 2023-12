Stadio Collana, abbattuta la tribuna di via Acitillo: «Lavori chiusi entro due anni»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi allo stadio Collana di Napoli ha assistito all'inizio dei lavori per la demolizione della tribuna che dà su via Acitillo, ormai in rovina e che verrà successivamente ricostruita.

«Puntiamo - ha detto De Luca - a completare tutti i lavori in due anni investendo 40 milioni, ma consegneremo a blocchi gli impianti ai ragazzi e alle famiglie del Vomero mano a mano che li ristrutturiamo. Il punto fondamentale per noi è anche garantire le condizioni di sicurezza, perché se abbiamo un cantiere aperto sule tribune non è che possiamo portare i bambini a correre sulla pista. Cercheremo di bruciare i tempi ovviamente, non perdere un minuto, ma di fare un lavoro come Dio comanda perché un investimento del genere si fa una volta ogni cento anni».

La Regione Campania ha ripreso da qualche giorno la gestione dello stadio che è di sua proprietà, dopo un lungo iter di ricorsi per togliere la gestione alla società Giano che si era aggiudicata l'impianto.

La demolizione della tribuna, spiegano dalla Regione, si dovrebbe svolgere velocemente per finire prima della ripresa dopo le vacanze natalizie della scuola Giustino Fortunato che è alle spalle della tribuna.