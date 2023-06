Castellabate, due interventi salvavita sulle spiagge nel weekend

Due interventi salvavita nel weekend sul litorale di Castellabate.

Protagonisti un 60enne del napoletano, in preda a un infarto mentre era in spiaggia nella giornata di ieri, e una 15enne, anch’essa turista del napoletano, in preda a una crisi epilettica mentre in acqua.

I soccorritori dell’associazione Tommy 125 sono intervenuti, in entrambi i casi, sulla spiaggia libera di Ogliastro Marina. Nel secondo episodio, decisivo è stato il supporto dei bagnini della Marina Boat Service.

La 15enne, in preda a una crisi epilettica, stava affogando ed è stata tempestivamente soccorsa e portata a riva, dove è stata poi presa in seduta dai sanitari del 118 che l’hanno stabilizzata. Fortunatamente, entrambi gli episodi, grazie alla tempestività dei soccorsi hanno avuto un lieto fine.