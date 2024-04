Gran Sasso, valanga travolge tre scalatori: quasi sepolti dalla neve chiamano i soccorsi

Sul Gran Sasso, gremito oggi di escursionisti e in tanti non erano equipaggiati per la neve e il ghiaccio della montagna, si è sfiorata la tragedia. Una valanga si è abbattuta su tre persone - due abruzzesi e un tedesco - travolti attorno all'una e fatti scivolare per diversi metri nella zona di Campo Imperatore. A dare l'allarme e a chiedere soccorso sono stati proprio i tre scalatori semisepolti dalla neve e con diversi traumi alle gambe, alle ginocchia e alle caviglie. I tre sono stati recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo: non sarebbero gravi.

Il tecnico di centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico ha ricevuto più di un Sos poco dopo le 13 per tre persone persone travolte da una valanga da rialzo termico, vasta ma non violenta e questo ha salvato la vita dei tre escursionisti che erano tra il canale Bissolati e la direttissima sul Gran Sasso.

Subito sono state attivate le squadre che hanno raggiunto Campo Imperatore e l’elisoccorso di stanza a L’Aquila, che attraverso l’equipaggio presente a bordo ha prestato soccorso ai tre feriti. Non è chiaro se facessero sciaplinismo o alpinismo, i tre si erano messi in cammino nonostante il rischio di valanga 3 marcato, che su una scala di 5 è abbastanza alto.

Due sono stati elitrasportati all'ospedale dell'Aquila, uno - che aveva rifiutato le cure - è stato fatto scendere con la funivia ed è stato visitato da un medico del Soccorso alpino a Fonte Cerretto: è stato poi accompaganto con l'ambuilanza perché non era in buone condizioni.

Oltre 15 tecnici arrivati sul posto, compreso un equipaggio della finanza con cane da valanga, e hanno prestato assistenza alle tante persone che oggi affollavano la montagna abruzzese, alcuni erano partiti con pantaloni della tuta e scarpe estive. Durante le operazioni e successivi sorvoli sono state osservati altri distacchi lungo i diversi canali del versante meridionale, che hanno interessato altre persone, tutte illese.