Crociera tragica: adolescente muore precipitando da un balcone della nave, aveva 16 anni

Una tranquilla crociera tra la Florida e le Bahamas si è trasformata in un dramma per la famiglia del 16enne, il cui nome non è stato reso noto, morto dopo essere precipitato dal balcone della nave "Allure of the Seas" della Royal Caribbean, in circostanze ancora da chiarire.

A quanto si apprende, il ragazzo è caduto da uno dei balconi degli ambienti interni, atterrando su uno dei ponti della nave, con un impatto che è risultato fatale. Gli sforzi dei soccorritori per rianimarlo sono stati invani, e gli inquirenti stanno al momento cercando di chiarire se si è trattato di una caduta accidentale o se l'adolescente si sia gettato intenzionalmente. L'ipotesi del suicidio viene accuratamente studiata sentendo le testimonianze dei genitori sugli ultimi giorni di vita dell'adolescente, mentre gli elementi certi sull'accaduto sono ancora pochi.

Alcuni passeggeri della nave hanno riferito a TMZ che la crociera era iniziata da appena tre giorni e che l'imbarcazione si trovava tra Port Canaveral, in Florida, e Nassau, alle Bahamas. Le foto scattate dagli ospiti mostrano un nastro giallo di avvertenza sul balcone e un'area del ponte bloccata da una tenda.

Sad #cruisenews to report as 16-year old dies after falling from balcony on Allure of the Seas to the deck below. The teen was taken to the hospital, but did not survive. Warning: post contains some disturbing images of blocked off area and caution tape.https://t.co/7fQVFDWHWh

— This Cruise Life (@thiscruiselife) November 29, 2023