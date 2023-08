Precipita dalla nave da crociera attraccata al porto, morto membro dell'equipaggio. Cause dell'incidente da chiarire

Cade dalla nave da crociera attraccata al porto e muore. La vittima dell'incidente accaduto al molo di Saltburn a Invergordon, Ross-shire, in Scozia, è un membro dell'equipaggio della Viking Cruises. Inutili i soccorsi: trasportato in elisoccorso all'Aberdeen Royal Infirmary, l'uomo è spirato poco dopo l'arrivo in ospedale.

Cade dalla nave da crociera e muore

La notizia del decesso è stata confermata dalla compagnia. Un portavoce ha affermato di aver portato le «più sentite condoglianze» Viking alla famiglia dell'uomo e ha sottolineato che l'attenzione «rimane sulla sicurezza e il benessere» di coloro che si trovano a bordo delle navi. Da chiarire le cause dell'incidente. La vittima aveva 40 anni.

L'uomo era a bordo della nave Viking Mars in partenza per il viaggio.