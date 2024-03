Sarno, investito e abbandonato in strada: denunciati un 18enne e un 20enne

Uomo di 33 anni trovato in fin di vita su un lato della strada a Sarno: i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 18enne e un 20enne del luogo, per lesioni personali a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso. Le indagini avviate in seguito all'incidente, avvenuto a Sarno nella notte del 2 marzo, hanno permesso ai carabinieri di individuare il veicolo coinvolto nell'incidente, gli occupanti e ricostruire gli eventi. La posizione dei due ragazzi denunciati è al vaglio dell'autorità giudiziaria, mentre il 33enne è grave in ospedale, a Nocera Inferiore.

Restano tante ombre sulla dinamica dell’accaduto. Ieri, la mamma dell'uomo travolto dall'auto aveva chiesto giustizia per il figlio. Da una prima ricostruzione, nella notte tra venerdì e sabato, alcuni ragazzi a bordo di un’auto, percorrendo la strada periferica nella zona di San Vito, hanno individuato la sagoma dell’uomo ad un lato della carreggiata. Da lì è partita immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118. Medici e paramedici si sono subito resi conto della gravità delle condizioni. Il 33enne è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I, dove è arrivato in coma a causa delle gravi ferite.

Sotto osservazione nel reparto di rianimazione, nella giornata di ieri è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici al tratto rachide cervicale ed al femore per una frattura. Le condizioni sono disperate. Preoccupante è il grave trauma cranico.