Portici, incidente alla stazione: uomo investito sui binari

Ennesima tragedia sui binari della stazione ferroviaria di Portici- Ercolano. Stamane intorno alle ore 6:00 del mattino un treno Frecciarossa in transito nella suddetta stazione ha investito una persona presente sui binari.

Le indagini dell’autorità giudiziaria sono ancora in corso. Solo in tarda mattinata la circolazione è tornata regolare dopo gli accertamenti e la messa in sicurezza delle autorità competenti. I treni alta velocità e metropolitani a causa di tale evento hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Sulla vicenda il presidente di Assoutenti Campania Roberto Capasso dichiara: «chiediamo maggiore sicurezza con l’installazioni di tornelli per l’accesso alla stazione.

Si è appreso che alcune persone utilizzano regolarmente i binari come scorciatoia per raggiungere il porto adiacente alla stazione, questo è inaccettabile. Infine, si chiede da tempo anche la riapertura della biglietteria anche come presidio di sicurezza.»