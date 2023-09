Elisabetta Canalis, gli auguri alla figlia e quel riferimento all'ex marito: «Otto anni trascorsi...»

Elisabetta Canalis ha commosso tutti con una dedica dolcissima alla figlia in occasione del suo compleanno. Skyler Eva è infatti nata il 29 settembre del 2015 a Los Angeles. La showgirl ha divorziato il 3 luglio del 2023 dal papà della piccola, che proprio oggi, appunto, compie i suoi 8 anni.

«C’è una canzone di Lauryn Hill che mi torna in mente spesso quando penso a te, a come, proprio a noi, sia capitata la fortuna di averti», ha scritto Elisabetta Canalis su Instagram riferendosi al brano To Zion.

Dal 2014 al 2023 Elisabetta Canalis ha condiviso una storia d'amore e un matrimonio con il chirurgo statunitense Brian Perri.

Le nozze hanno avuto luogo ad Alghero, nella sua regione natale. Con il chirurgo ha avuto Sky e proprio a questa unione ha dedicato una parte del messaggio social rivolto alla piccola: «Auguri Skyler, 8 anni di vita trascorsa insieme in cui tu hai reso quelle della tua mamma e del tuo papà speciali e bellissime».