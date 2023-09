Diletta Leotta, le foto sexy allo stadio: «Non vedevo l'ora di tornare»

Diletta Leotta è tornata in campo, o meglio, a bordo campo a commentare le sue tanto amate partite di Serie A. La conduttrice sportiva di Dazn, infatti, è stata lontana per un periodo data la nascita della sua prima bambina Aria che è venuta al mondo proprio nel giorno del suo compleanno: il 16 agosto. Diletta non potrebbe essere più felice di così e, per celebrare il rientro a lavoro ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram. Inutile dire che i fan sono impazziti.

Diletta Leotta è tornata a impugnare il suo microfono e a commentare le partite più calde della Serie A.

Infatti, il volto di punta di Dazn era a bordo campo durante uno dei match più attesi del weekend: il derby tra Inter e Milan. Alcuni giorni fa, la conduttrice aveva annunciato il suo ritorno in campo con un video, mentre, oggi, lunedì 18 settembre, ha pubblicato due nuove foto sui social. Diletta ha scritto: «Entusiasmo a mille! Grazie a tutt* voi per la super accoglienza... non vedevo l’ora di tornare».

I fan hanno apprezzato moltissimo gli scatti pubblicati e qualcuno ha scritto: «Di una bellezza disarmante», «Guarderò i pre partita molto più volentieri adesso» oppure «È ritornato il sorriso negli stadi». Inoltre, tra i commenti è spuntato anche quello di Elisabetta Canalis che ha dedicato all'amica tre emoticon con il fuoco.

Diletta Leotta è una mamma davvero attenta e premurosa e, infatti, i suoi fan hanno notato che, da quando è nata la sua Aria, non ha mai pubblicato una foto in cui mostra per intero la piccolina. La conduttrice, inoltre, dopo il parto, si è presa alcuni giorni di pausa dai social per godersi la gioia più grande della sua vita, come lei l'ha definita.