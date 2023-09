Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan «si sposano», poi, arriva il bacio

All'interno della casa del Grande Fratello ci sono alcuni concorrenti che si sono messi in mostra più di altri ma non perché abbiano combinato guai o perché siano stati protagonisti di litigi. No, solo per la loro schiettezza e simpatia. Due di questi sono, sicuramente, Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan che, giorno dopo giorno, stanno conquistando il pubblico che li apprezza moltissimo anche sui social. Nelle scorse ore, i due hanno celebrato un matrimonio improvvisato con tanto di bacio finale.

Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan sono dentro alla casa del Grande Fratello ormai da una settimana e sono stati tra i primi concorrenti ad entrare nel reality show.

I due hanno subito legato molto e la gag inscenata ieri sera al termine della cena, ne è la prova. Il gieffino, infatti, era seduto affianco alla 34enne veneta e, a un certo punto, le ha porto un piatto con due anelli improvvisati e le ha detto: «Ora mettine uno a me e l'altro a te... ecco, matrimonio fatto». Giuseppe, poi, si è alzato e ha finto di baciare Giselda: le ha messo una mano davanti alla bocca e le ha stretto il viso fingendo, appunto, di baciarla. Al termine dello sketch, tutti i ragazzi in casa si sono messi a urlare: «Evviva gli sposi!».

Questa nuova edizione del Grande Fratello è cominciata alla grande anche sui social. Al momento, i concorrenti più apprezzati dal web sono: Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan, Claudio Roma e Lorenzo Remotti.