Mamma getta acqua ghiacciata sul figlio di 12 anni e lo rinchiude in una gabbia per cani

Una donna di 32 anni è stata arrestata e accusata di aver torturato e tentato di uccidere il figlio di 12 anni in Austria. La madre rinchiudeva il dodicenne in una gabbia per cani, lo immergeva nell'acqua ghiacciata e apriva le finestre dell'appartamento, esponendolo a temperature negative. Secondo il Daily Mail, l'adolescente è caduto in coma, rischiando di morire.

L'orribile fatto è avvenuto nel novembre dello scorso anno, ma all'inizio di questa settimana, la Corte Suprema austriaca ha respinto il ricorso della donna.

Secondo il Daily Mail, la donna è in custodia nella città austriaca di Krems dal 22 novembre.

L'allarme è stato dato da un assistente sociale che ha chiamato un'ambulanza nella casa dove il ragazzo veniva torturato. Il quotidiano britannico riporta inoltre che la temperatura corporea del ragazzo ha raggiunto i 23,8ºC, contro la temperatura media del corpo umano che è di 37°C.

Inoltre, la donna ha lasciato il figlio in una situazione di grave denutrizione.