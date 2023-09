Michelle Hunziker e le videochiamate con Cesare: «Fa tutto da solo»

Michelle Hunziker è una mamma e nonna sempre pronta e a disposizione delle figlie e del piccolo Cesare. La famiglia va messa sempre al primo posto e la conduttrice non manca mai gli appuntamenti importanti, come la videochiamata di Cesare che potrebbe arrivare in un momento qualsiasi della giornata. Ma lui lo sa, nonna Mich è sempre pronta a fare quattro chiacchiere con il piccolo di casa, soprattutto quando si annoia.

Michelle Hunziker è nota per le sue strambe imitazioni e per essere una donna molto spiritosa che ama ridere, anche il nipotino Cesare potrebbe aver ereditato questo carattere vivace, visti i numerosi balletti con i piedini e i versetti che faceva durante il loro soggiorno in Sardegna questa estate.

Cesare ha voluto prendersi un po' i tempo per parlare con la nonna di alcune questioni molto importanti, quindi, nonostante abbia pochi mesi, ha impugnato a modo suo il telefono di mamma Aurora Ramazzotti e ha videochiamato Michelle.

La showgirl è rimasta molto stupida dall'intraprendenza del nipote e ha condiviso la sua meraviglia con i fan per far sapere anche a loro che «Banano fa già le videochiamate autonome».

Michelle Hunziker non si ferma mai, tra gli impegni lavorativi e quelli familiari è molto difficile trovare il tempo anche per allenarsi costantemente e raggiungere dei buoni livelli di preparazione. Da sempre grande appassionata di arti marziali, in particolare di kyokushinkai che pratica con molta costanza e perseveranza. Poco prima di inizare la videochiamata con Banano, Michelle si stava allenando con la sua senpai.

La showgirl ha deciso di migliorare ancora di più e quest'anno vorrebbe allenarsi molto duramente per poter aumentare il suo livello e prendere la cintura successiva, di arti marziali. In una delle storie precedenti, Michelle indossava la cintura blu, quindi proabilmente sta mirando a prenderee la cintura marrone.