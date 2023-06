Portogallo, donna ammazza la mamma ultranovantenne e poi si uccide

Una donna di 61 anni, Luísa Madeira, ha ucciso la madre di 93, Isaltina Gomes, e poi si è suicidata. L'omicidio suicidio è avvenuto in Rua de São Teotónio, vicino all'ospedale e al centro universitario di Coimbra, Portogallo.

Luísa Madeira soffriva di depressione e, secondo quanto riferito, ha avuto una crisi psicotica che l'ha portata a uccidere sua madre.

La figlia avrebbe usato una pietra per uccidere l'anziana madre e poi si è tolta vita. Come riporta la stampa locale, la tragedia si è consumata nella loro abitazione, situata al primo piano di un edificio in un'ottima zona della città, nei pressi dell'ospedale cittadino e del centro universitario.

Come riporta JN, uno dei vicini ha raccontato di aver conosciuto la figlia alle riunioni di condominio, ma di non aver avuto rapporti personali con lei.

I vicini riferiscono di un buon rapporto tra le due donne e garantiscono che la figlia «si prendeva cura della mamma».

Sul posto sono stati chiamati PSP e mezzi di soccorso, tuttavia quando sono arrivati, non c'era più niente da fare per salvare le donne.

Isaltina Gomes presentava diversi segni di violenza sul corpo, ma il colpo mortale quasi certamente è stato quello che le è stato sferzato alla testa.

Al momento i corpi sono a disposizione delle autorità competenti per l'autopsia.