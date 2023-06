Donna avvia le ricerche su Internet: «Cerco l'uomo che ho baciato al festival»

Natalie Jones ha avviato una ricerca su Internet per trovare Cole, un uomo con il quale ha condiviso un bacio a un festival musicale nel Kentucky, Stati Uniti. La donna ha anche chiesto agli ascoltatori del programma radiofonico che conduce di aiutarla a trovare l'uomo misterioso.

Secondo il Daily Mail, la coppia ha cominciato a conversare mentre era in fila per comprare da bere. I due hanno finito per condividere un bacio prima di separarsi. Dopo la fine del festival, Natalie ha voluto sapere chi fosse l'uomo che aveva baciato e ha postato una loro foto su Facebook. Gli utenti di Internet hanno immediatamente cominciato la ricerca e sono riusciti fortunatamente a trovare l'uomo.

Cole in seguito ha partecipato al programma radiofonico condotto da Natalie, dove ha raccontato com'è stato il loro primo bacio e ha ammesso di non aver chiesto il numero di telefono alla donna poiché «è successo tutto così in fretta». Tuttavia, l'uomo ha detto di aver provato a cercare Natalie sui siti di recensioni dei festival, ma senza successo.

La coppia vive a cinque ore di distanza, ma ha deciso di continuare a conoscersi. «Non ho mai provato a avere una relazione a distanza, ma stiamo davvero bene insieme», ha riferito Cole.