Assegno di inclusione, calcolo importi e requisiti Isee: carcere da 2 a 6 anni se si presentano documenti falsi. Ecco quando il contributo decade

Assegno di inclusione. Partenza sprint per la prestazione che - di fatto - prende il posto del Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024. Da oggi è operativa la piattaforma per inserire le domande per riceverlo. E «alle 13 sono già state trasmesse e acquisite dal sistema 40mila domande, in gran parte frutto dell'inserimento diretto da parte dei cittadini» sul sito dell'Inps e in parte attraverso i patronati», come indicato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa sull'Assegno di inclusione (Adi).

Per accedere alla misura, ovviamente, è necessario possedere alcuni requisiti, esistono degli obblighi e ci sono delle sanzioni. Di seguito nel dettaglio tutte le informazioni sulla misura che parte, come visto, dal prossimo mese.