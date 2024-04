Piero Fassino e il furto (presunto) del profumo a Fiumicino, agenti al lavoro e informativa in Procura

Caso Piero Fassino, c'è un video delle telecamere di sicurezza che avrebbe ripreso l'episodio avvenuto il 15 aprile scorso nel duty free di Fiumicino del presunto furto di un profumo da parte del parlamentate. Gli inquirenti della Polaria hanno acquisito le immagini che verranno trasmesse alla Procura di Civitavecchia con l'informativa che verrà completata nelle prossime ore.

Piero Fassino e il (presunto) furto, la vicenda

L'incartamento verrà quindi messo a disposizione dei magistrati nei prossimi giorni.

LA REPLICA

«Sono stupito per un episodio che pensavo di aver già chiarito con i responsabili - ha spiegato Fassino -. Lunedì scorso, prima di imbarcarmi, ho fatto un passaggio al Duty Free di Fiumicino per acquistare un profumo per mia moglie. Con il trolley in mano e il cellulare nell'altra, non avendo ancora tre mani ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone, in attesa di andare alle casse. In quel momento si è avvicinato un funzionario della vigilanza che mi ha contestato quell'atto segnalandolo ad un agente di polizia. In vita mia non mi sono mai appropriato di alcunché. E certo non intendevo appropriarmi indebitamente di un boccettino di profumo che avrei voluto pagare».