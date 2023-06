Sale a quattro il numero delle vittime causate dalla febbre maculosa, il contagio sarebbe avvenuto durante una festa

L'Istituto Adolfo Lutz ha confermato che un'adolescente di 16 anni, residente a Campinas, Brasile, è morta di febbre maculosa, una malattia infettiva rara, potenzialmente letale, causata da un batterio tramesso dalle zecche Rickettsia rickettsii.

Erissa Nicole Santan ha partecipato a una festa presso la Fazenda Santa Margarida, il 27 maggio, dove tre persone sono state infettate e sono morte a causa della stessa malattia.

Come racconta G1, la ragazza era andata lì per accompagnare suo padre, che è un vigile del fuoco, e era in servizio all'evento.

La morte della giovane donna è la quarta morte accertata per febbre maculosa delle Montagne Rocciose confermata negli ultimi giorni.

In totale, però, lo Stato brasiliano ha registrato, dall'inizio dell'anno, otto decessi. Secondo il Dipartimento della Salute, quest'anno la regione ha registrato 17 casi di febbre maculosa.

Al momento sono sotto osservazione altri cinque casi di contaminazione: tutte persone che si trovavano nella stessa fazenda, ma in date diverse.

Tra loro c'è una donna che lavora lì, che è stata contagiata, ha ricevuto cure ed è guarita, oltre ad altre due donne ricoverate, una a Campinas e l'altra a Hortolândia.

Nel 2022 sono stati registrati 63 casi, con 44 decessi confermati. Già nel 2021 si contavano 87 casi e 48 morti.

Il Segretario di Stato per la Salute di San Paolo avverte che le persone che si trovavano nella Fazenda Santa Margarida, nella regione di Campinas, nel periodo dal 27 maggio all'11 giugno e hanno febbre e dolori muscolari, mal di testa o macchie rossastre sul corpo, sono pregate di consultare immediatamente un medico e informare il medico che è stato nella zona.

La febbre delle Montagne Rocciose, nota anche come malattia da zecche, è un'infezione febbrile di varia gravità, con un alto tasso di letalità. Causata da un batterio del genere Rickettsia, si trasmette attraverso le punture di zecca. Il periodo di incubazione per la febbre maculosa va da 2 a 14 giorni.

Il pilota Douglas Costa, 42 anni, e la fidanzata del pilota, Mariana Giordano, 36 anni, sono morti di febbre maculosa delle Montagne Rocciose dopo aver partecipato alla medesima festa nella fazenda. Douglas e Mariana hanno iniziato ad avere sintomi di febbre, macchie rosse sul corpo e dolore il 3 giugno e sono deceduti cinque giorni dopo.

La terza vittima, una ragazza di 28 anni, anche lei presente alla festa, ha avuto febbre, mal di testa, shock e convulsioni, a partire dal 3 giugno. È stata ricoverata in ospedale il 7 giugno ed è morta l'8 giugno.