Torre Annunziata, alla Novartis arriva il presidente De Luca: domani il via alla nuova area di produzione

Alla Novartis ritorna il roadshow di «Farmindustria». Si terrà domani, martedì 20 febbraio, l'incontro campano di «Farmidustria» nell'ambito del progetto «Innovazione e Produzione di valore». L'industria farmaceutica rappresenta per l'Italia un vero e proprio patrimonio. Taglio del nastro per una nuova area di produzione ed innovazione alla presenza del governatore Vincenzo De Luca. Lo stabilimento Novartis conta la presenza di circa 450 dipendenti, guadagnandosi il ruolo di leader per la produzione di farmaci.

«Farmidustria» inoltre, sottolinea quanto questo patrimonio sia da salvaguardare, attribbuendo al farmaco un ruolo fondamentale e facendo dell'innovazione e della ricerca scentifica il cuore pulsante dell'industria. Domani, a partire dalle ore 10:30, il polo produttivo di Novartis Pharma a Torre Annunziata, aprirà le porte a personalità imporanti nel mondo dell'industria farmaceutica. Valentino Confalone, Presidente Novartis Italia, affiancato dal commissario straordinario del comune di Torre Annunziata, Enrico Caterino, daranno il via all'evento.

Il roadshow proseguirà con l'intervento di rappresentanti istituzionali, associativi e dell'azienda. Successivamente, dalle ore 11:40, parteciperanno alla Tavola Rotonda Marcello Cattani, Presidente Farmidustria, Valentino Confalone, Presidente Novartis Italia, Eliseo Fiorin, segretario Nazionale Ugl Chimici, Nora Garofalo, segretario Generale Femca-Cisl Nazionale, Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Confindustria Campania, Fulvio Martusciello, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicure alimentare, Parlamento Europeo, Giorgio Palù, Presidente AIFA, Daniela Piras, segretario Generale Uiltec Nazionale, Valentino Vargas, segretario Nazionale Filctem-Cgil.

L'evento si concluderà con l'intervento di Vincenzo De Luca, Presidente della regione Campania e Valentino Valentini, vice ministro, Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Dopo l'evento è previsto un light brunch. Saranno disponibili inoltre, dei transfer che partiranno dalla stazione di Napoli con destinazione Torre Annunziata.

rappresentanti istituzionali, associativi e dell’azienda interverranno per descrivere questa realtà