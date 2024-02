Caivano, al via i sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici

Ai via i sopralluoghi negli istituti scolastici del Comune di Caivano. Le verifiche saranno effettuate grazie al prezioso contributo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, coadiuvati dalla presenza dei responsabili della struttura commissariale di Governo per la riqualificazione di Caivano, guidata da Fabio Ciciliano.

I controlli, necessari per identificare le priorità di intervento, riguardano gli aspetti di prevenzione degli incendi e la sicurezza degli impianti elettrici e di riscaldamento. Dunque i relativi sopralluoghi anticiperanno eventuali lavori di riqualificazione degli edifici.

Tali attività, inserite nel piano straordinario di riqualificazione redatto dal commissario Ciciliano, e approvato dal Governo Meloni, rappresentano un passo fondamentale per il ripristino dei servizi essenziali per la comunità di Caivano e per la sicurezza di bambini e adolescenti.

I controlli sono iniziati dall’istituto comprensivo 3 (Plessi Collodi e Viviani) del Parco Verde e si estenderanno nei prossimi giorni su tutte le altre scuole del territorio,

Da annotare che nelle suddette attività saranno impegnati anche i tecnici comunali, al fine di predisporre i necessari cronoprogrammi di intervento.