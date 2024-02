L’ex isola ecologica diventa un'area verde con giochi e campo da basket

L’ex isola ecologica di Caivano, ubicata via Necropoli, si trasformerà in un’oasi verde con giochi per l’infanzia ed un campo da basket. Il progetto, finanziato con i fondi del Pnrr del Ministero dell’Interno per un importo di 245mila euro, darà la possibilità alla collettività di usufruire di una villa comunale in una zona periferica.

La commissione straordinaria, che amministra il comune dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche e formata dal prefetto Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra (viceprefetto) e Maurizio Alicandro (dirigente di II fascia), ha affidato i lavori di riqualificazione dell’intera area abbandonata ormai da tempo, alla società CO.RA Costruzioni Edili Raffaele Alfiero s.r.l.. I lavori per la realizzazione dell’opera decolleranno lunedì 26 febbraio 2024 e termineranno entro la fine del mese di luglio.

Da annotare che la commissione straordinaria, con il supporto del prefetto di Napoli Michele di Bari, e del Ministero dell'Interno, ha sostenuto l’urgenza di questi lavori di recupero dell’ex isola ecologica di via Necropoli volto a rigenerare uno spazio urbano, ormai dismesso da anni, e restituirlo alla comunità di Caivano.

«L’obiettivo - si legge in una nota della terna commissariale - è quello di realizzare durante la gestione commissariale, con il massimo impegno, non solo le attività volte al ripristino della legalità e del rispetto delle regole, ma anche ogni necessaria iniziativa volta alla riqualificazione urbana e alla rinascita della città ad nuova dimensione di bellezza e di vitalità».