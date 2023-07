Elettra Lamborghini, la storia sexy su Instagram: «L'unica cosa asciutta sono i capezzoli»

Elettra Lamborghini, per tutta l'estate, sarà impegnata con il suo Elettraton Tour che la porterà ad esibirsi in giro per tutta l'Italia. La cantante, ogni qualvolta, che tiene uno show, poi, posta tutte le immagini della serata nel proprio profilo Instagram e, anche se, in questi giorni si sta riposando (il prossimo spettacolo è fissato per sabato 29 luglio a Latina), ha pubblicato delle foto sexy di qualche sera fa. Elettra scherza sulle temperature bollenti.

Elettra Lamborghini si sta esibendo con la sua musica e le sue canzoni in varie città italiane e, quasi ogni sera, porta avanti uno show di quasi due ore...

con temperature molto calde. Proprio per questo motivo, nelle sue ultime storie Instagram, la cantante ha pubblicato alcune immagini in cui mostra ai suoi fan le sue condizioni sul palco: Elettra scherza sul fatto che stesse sudando come non mai perché oltre al caldo, indossa anche tutine molto attillate e non proprio fresche. Quindi, dopo una carrellata di foto che mostrano la fronte della cantante imperlata di sudore, ecco che Elettra pubblica un'immagine del suo busto con in bella mostra il seno e i piercing su entrambi i capezzoli. Quindi, la cantante scrive: «Le uniche parti asciutto sono i capezzoli».

Elettra Lamborghini, si sa, non si preoccupa troppo di ciò che gli hater dicono di lei o dei loro continui attacchi. Ultimamente, infatti, quando la cantante posta qualche foto su Instagram in molti commentano facendole notare che «è molto volgare quando si esprime» e che «dalle sue foto traspare la totale assenza di dignità».