Rosalia e Rauw Alejandro si sono lasciati: dovevano sposarsi a breve

Rosalia e Rauw Alejandro hanno fatto sognare i fan (e non) di tutto il mondo: prima, con la loro musica e, poi, con il loro amore. Infatti, i due cantanti si sono conosciuti proprio grazie alla passione in comune che possiedono e da quel momento in poi hanno collaborato insieme alla creazione di vari brani per non parlare delle apparizioni dell'uno sul palco dell'altra. Stando a quanto riporta People, però, l'idilliaca storia d'amore tra i due sarebbe giunta al capolinea.

Rosalia e Rauw Alejandro, secondo i loro fan, erano la rappresentazione perfetta dell'amore: passione che sprizzava da tutti i pori, sguardi magnetici e intesa artistica. Insomma, la coppia perfetta. I due, inoltre, hanno più volte collaborato insieme e nel loro ultimo brano, intitolato Beso, Rosalia, in lacrime, accettava la proposta di matrimonio del compagno. I due sono stati insieme tre anni e le nozze sarebbero state il coronamento del loro sentimento.

Da alcune ore, però, si vocifera che i due si siano lasciati e una fonte vicina ai cantanti ha rivelato a People: «Nonostante l'amore e il rispetto che i cantanti hanno l'uno per l'altro, entrambi hanno accettato di porre fine al loro fidanzamento».

I fan, alla notizia della fine della relazione tra Rosalia e Rauw Alejandro, sono rimasti letteralmente scioccati.

C'è, infatti, chi scrive: «Nel video di Beso sembravano felicissimi e molto affiatati... prova che viviamo in un mondo di sole apparenze».