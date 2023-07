Barbara D'Urso, il post al mare con gli amici scatena gli hater: «Ma questi vivono a scrocco? Chi paga?»

Come combattere la sovraesposizione mediatica? Barbara D'Urso dà consigli. Sul suo profilo Facebook, l'ex conduttrice Mediaset, pubblica da tempo post mentre sorride e si diverte. Una vera e proprio stoccata alla rete che le ha chiuso le porte in faccia dopo anni e anni. Da quando, nel nuovo palinsesto Mediaset, Barbara non compare più, giornali e siti parlano e lanciano frecciate alla showgirl che risponde col sorriso. Anzi, #colcuore. E anche stavolta, ecco il post in riva al mare (non specificato quale) con amici e buon cibo, fino al tramonto. Sembra divertirsi e stare bene l'ex conduttrice che, in ogni caso, viene spesso presa di mira dagli hater.

«Non mettere foto senza trucco, brava» scrive un utente riferendosi all'assenza di foto con volto scoperto nei vari scatti pubblicati.

E ancora: «Ma questi vivono a scrocco da Barbara? Mi piacerebbe sapere chi paga lì…», «Beata te che stai sempre sbicchierare», «Ma come mai i suoi amici sono così giovani?? Sembrano gli amici dei suoi figli ..bho», «Molto naturali, nessuna posa..», . Questi sono solo alcuni del commenti al veleno che mirano ad offendere o ironizzare contro la storica conduttrice di Pomeriggio 5. Finora Barbara non ha ancora risposto, che scegla la via del silenzio per stare più serena con sè stessa? Del resto, sono tantissimi i commenti dei fan che la salutano con affetto, non senza il rimpianto di non poterla rivedere in tv a settembre (almeno, non in casa Mediaset).