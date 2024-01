«Il mio fidanzato vuole fare l'amore con altre donne e mi costringe a dargli il permesso per non considerarlo un tradimento»

La monogamia non è certo qualcosa di cui vergognarsi, ma per alcune persone fare sempre sesso con lo stesso partner è considerato noioso e convenzionale. Avere una relazione aperta sta diventando sempre più frequente e molte coppie si lasciano a causa dei no ricevuti come risposta alla domanda tanto temuta dagli innamorati: «Ti va di aprirci a nuove occasioni? Sarà solo sesso e nient'altro».

A questa proposta non è facile rispondere, soprattutto per paura di perdere il partner, desideroso di scoprire nuovi fronti.

Una ragazza di 18 anni ha raccontato la sua storia e la reazione che ha avuto quando il fidanzato di 19 anni le ha chiesto di volere una relazione aperta.

La storia d'amore tra due giovani sembra essere arrivata al capolinea. Il ragazzo avrebbe fatto una proposta poco romantica alla partner, ma soprattutto poco gradita. Dopo giorni in cui lui aveva assunto atteggiamenti ambigui, lei ha instito per sapere se ci fosse qualcosa che non andasse nel loro rapporto. Su Reddit la giovane ha raccontato com'è andata: «Il mio ragazzo ha detto che vuole fare sesso con altre donne, ma non vuole che io lo consideri un tradimento. Per non sentirsi in colpa mi ha chiesto di avere un rapporto libero e aperto».

La giovane ha spiegato di essersi trovata in difficoltà dopo aver saputo che il ragazzo voleva andare a letto anche con altre donne e che lei non gli bastava più. «Ero un po' confusa su cosa rispondergli e ho finito per dirgli un secco no». Ma il ragazzo non ha voluto saperne e non ha accettato un no come risposta. Prima si è arrabbiato con la fidanzata, poi l'ha rimproverata e ha cercato di convincerla a cambiare idea. Le ha detto che avere una relazione aperta farebbe bene a entrambi e che non sarebbe un tradimento se si trattasse solo di sesso.

La 18enne ha raccontato di essere scoppiata in lacrime perché non credeva che il suo ragazzo potesse mai proporle di avere una relazione aperta.

I due ancora non si parlano.