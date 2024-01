Papà sbaglia l'ordine al McDonald's, il rider gli porta 200 crocchette di pollo: «Lui era sotto choc, io credevo fosse uno scherzo»

Una serata come tante altre e la poca voglia di cucinare che spinge la famiglia a sfruttare la possibilità di farsi arrivare la cena direttamente a casa. Il papà è incaricato di procedere con l'ordine di McDonald's e, tramite l'applicazione, seleziona ciò che è richiesto: qualche hamburger, delle patatine e delle crocchette di pollo.

Eppure, quando la mamma ha aperto la porta e preso le buste dalle mani del corriere, si è accorta che qualcosa non andava: aprendo una bustina dopo l'altra, con l'aiuto della nonna, la quantità di Chicken McNuggets continuava ad aumentare e ha pensato si trattasse di uno scherzo.

Alla fine, la famiglia ha speso più di 150 euro per una semplice cena dal fast food.

Il video mostra la nonna intenta ad aprire l'ennesima confezione di crocchette di pollo, ormai incapace di trattenere le risate. Accanto a lei, il papà responsabile del folle ordine ha la testa nascosta tra le braccia, divertito dalla situazione paradossale.

Con più di 11 milioni di visualizzazioni, la clip ha spinto gli utenti a chiedersi come sia stato possibile ritrovarsi in una situazione del genere: come si può sbagliare un ordine apparentemente semplice e non accorgersi di quanto fosse alto il prezzo?

Per rispondere alle domande Jessica, la moglie del papà pasticcione e colei che ha pubblicato il filmato, ha spiegato cos'è accaduto: «I miei genitori ci erano venuti a trovare e abbiamo deciso di farci portare la cena a casa da McDonald's. Mio marito si doveva occupare dell'ordine e volevamo tutti un hamburger con le patatine, e poi due confezioni da 10 di crocchette di pollo da condividere».

Tuttavia, anziché cliccare due confezioni da 10, per un totale di venti pezzi, ha pensato di dover aggiungere ogni pezzo individualmente e ha finito per ordinare 20 confezioni da 10 pezzi ciascuna. Nessuno ha controllato ed effettivamente, una volta premuto su conferma, l'uomo ha affermato: «Wow, è davvero costoso», senza che nessuno però se ne preoccupasse più di tanto.

Quando Jessica e sua madre hanno aperto la porta per ritirare la consegna «c'era questo ragazzo con... non so quante buste, forse otto, e ci ha guardato, sotto choc. Io non capivo, ma abbiamo preso le buste e le abbiamo portate in casa e quando hanno cominciato a tirare fuori crocchetta dopo crocchetta mi sono detta: È uno scherzo?. Quando abbiamo realizzato che Chris aveva sbagliato l'ordine, siamo scoppiati tutti a ridere».