Neonata abbandonata in un sacchetto della spesa durante l'ondata di freddo a Londra

Una neonata è stata trovata in un sacchetto della spesa a Beckton, a est di Londra, in Inghilterra. La bambina, che aveva meno di un'ora, era avvolta in un asciugamano, riferisce la BBC.

L'allarme è stato dato giovedì scorso, intorno alle 21:00, quando le temperature in città erano negative a causa dell'ondata di freddo che sta attraversando il Paese. Un uomo che stava portando a spasso i suoi cani ha trovato la bambina dopo averla sentita piangere e l'ha tenuta al caldo fino all'arrivo delle squadre di emergenza.

Come riporta la stampa locale, la neonata è stata portata in ospedale in condizioni stabili, dove è stata visitata.

Le è stato dato il nome provvisorio Elsa mentre le indagini continuano.

La polizia ha avviato le operazioni per identificare la madre della bambina e ha lanciato un appello per acquisire informazioni.

«I nostri pensieri ora vanno alla madre della bambina. Siamo estremamente preoccupati per il suo benessere, poiché avrà vissuto un'esperienza traumatica e avrà bisogno di cure mediche immediate dopo la nascita», ha detto uno dei ricercatori coinvolti, citato dalla BBC.