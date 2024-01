Daniele Dal Moro, revocato l'invito a condurre una serata anti-violenza: «Al GF prese per il collo una ragazza»

L'ex gieffino Daniele Dal Moro era stato annunciato come conduttore di una serata contro la violenza sulle donne al teatro di Fumane, in provincia di Verona. L'evento, in programma per il prossimo 20 gennaio, è dedicato alla memoria di Chiara Ugolini, la ragazza uccisa nel 2021 a Calmasino di Bardolino dal vicino di casa Emanuele Impellizzeri (poi suicida in carcere). Dal Moro, tuttavia, con ogni probabilità non ci sarà: dopo l'annuncio della sua presenza alla serata, sui social si è alzato un polverone. Il motivo? L'ex tronista, nel corso della sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip, era stato espulso per comportamenti violenti nei confronti di un'altra concorrente.

Daniele Dal Moro escluso da una serata contro la violenza sulle donne

La prima a segnalare la presunta incompatibilità di Dal Moro con il ruolo affidatogli è stata Selvaggia Lucarelli che su X ha scritto: «Non ho capito se è uno scherzo.

C’è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da Daniele Dal Moro». LNoa giornalista ha poi spiegato: «Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa, ha rivolto insulti omofobi, in una storia di questa estate mostrava una pistola dopo che si era mollato con la fidanzata (diceva di non aver più niente da perdere, poi disse che era un accendino) e via dicendo. Ora, la domanda è: chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?».

Alessandra Moretti, eurodeputata Pd invitata all'evento, ha spiegato di non aver partecipato all'organizzazione della serata e di non sapere, in ogni caso, chi sia Daniele Dal Moro. Dopo il caos mediatico, gli organizzatori hanno deciso di correre ai ripari silurando l'ex gieffino e invitando a moderare l'incontro proprio Selvaggia Lucarelli.

La polemica social

Ma la polemica non si è ancora placata. Su Thread Dal Moro ha scritto: «Lucarelli sai perchè chiamano quelli come me e non quelle come te... perchè tu gratis non ci vai, neanche per beneficenza». La giornalista, dal canto suo, ha chiarito: «Se gli organizzatori me lo chiedessero in modo ufficiale andrei volentieri a Fumane ma prima devo capire chi ci sarà e di cosa di si parlerà. Il tema della violenza sulle donne non va improvvisato, bisogna essere preparati, e per rispondere a Dal Moro: sì, ci andrei gratis, come faccio sempre quando mi occupo di beneficenza, io tengo separate le cose, di questi tempi è bene sottolinearlo».