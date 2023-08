Alessia Marcuzzi e le foto Instagram che fanno impazzire i follower: «Simbolo dell'erotismo italiano»

Alessia Marcuzzi, in questo momento, si trova a Londra dove si è recata insieme alla figlia Mia e ai genitori, per scattare le foto della nuova collezione della sua linea di borse. La conduttrice romana è molto amata sui social e, proprio per questo, desidera mantenere il suo profilo più attivo possibile così da comunicare sempre con i suoi fan. Alessia, nelle scorse ore, ha pubblicato alcune foto che i follower hanno definito super sexy.

Alessia Marcuzzi ha postato una serie di foto sul proprio profilo Instagram che hanno mandato letteralmente in visibilio i suoi fan.

Vestito lungo, rosso bordeaux e sneakers. Un'espressione sexy, prima, e un sorriso smagliante, poi. Si presenta così, la conduttrice nel suo ultimo post social che ha riscosso moltissimo successo tra i suoi follower. Le immagini, infatti, hanno collezionato migliaia di like e commenti in poche ore e tutti lasciano frasi complimentose per Alessia che è una delle presentatrici italiane più amate dal pubblico.

È molto raro trovare un commento negativo sotto le foto di Alessia Marcuzzi e l'ultimo post ne è la prova. Infatti, qualcuno ha commentato così gli scatti della conduttrice: «Sei bellissima, il simbolo dell'erotismo italiano», «Questo colore fa risaltare ancora di più il tuo magnifico sorriso» oppure ancora «Sempre più bella! Non vedo l'ora di rivederti in televisione».