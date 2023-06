Antonino Spinalbese, il regalo alla figlia Luna Marì fa infuriare i fan: «Un cane non è un peluche»

Antonino Spinalbese regala un cagnolino alla figlia, ma i fan non apprezzano il gesto. L'ex di Belen Rodriguez, infatti, ha regalato un cucciolo alla piccola Luna Marì e tra foto e video ha condiviso il momento con i follower su Instagram. In molti, però, hanno notato che la piccola gioca con il suo amico a quattro zampe ignara del fatto che sia un animale e non un pupazzo e criticano all'ex gieffino di non averle spiegato che «non può strapazzarlo».

Antonino Spinalbese si è preso una pioggia di critiche per il regalo fatto alla piccola Luna Marì. La figlia dell'ex gieffino e di Belen Rodriguez ha 2 anni e ha ricevuto in dono dal papà un cucciolo di cane.

A partire dalla razza, infatti, i follower si sono scagliati per non aver salvato un bastardino al canile: «Perché prendere questa razza? Ma lo sai cosa c'è dietro a questi poveri animali? Invece di prenderlo in un canile...

se non sono di razza non li si vuole».

Altri, invece, gli hanno criticato il fatto di non aver spiegato alla bambina che il cane non è un peluche: «Occhio Antonino che ai cani non piace essere strapazzati! Poi reagiscono come solo loro sanno fare».

Non è mancato chi gli ha ricordato un episodio avvenuto all'interno del Gf Vip che riguardava proprio il cane della vip: «Hai definito il cane secondogenito, ma come? Ricordo il tuo moralismo nei confronti di Oriana quando ha detto che le mancava il cane tanto quanto mancava a te tua figlia, ricordo come la facesti passare come la persona peggiore di questo mondo, come l’hai umiliata paragonandola ad un macchina (Porshe vs Lamborghini), e ora dici che il cane è il tuo secondogenito? - scrive uno dei follower - Forse perché quello superficiale in realtà sei sempre stato tu, lo sei. Solo chi ha umanità ama gli animali come gli umani, solo chi ha un cane sa che è a tutti gli effetti un componente della famiglia e lo si ama in maniera incondizionata, così come si ama un figlio»