Guendalina Tavassi con Clizia Incorvaia a lezione di ballo. La gelosia del fidanzato: «Ecco cosa mi ha scritto»

Guendalina Tavassi è andata a lezione di ballo con Clizia Incorvaia, la sorella di Micol Incorvaia, fidanzata del fratello, Edoardo Tavassi. Le due ex gieffine pare si siano allenate e divertite molto anche se l'outfit di Guendalina Tavassi pare abbia creato qualche perplessità nel fidanzato 28enne Federico Perna.



Condividendo con i fan lo screen dei messaggi che le ha inviato, l'opinionista tv ha così commentato l'accaduto.

Guendalina ha condiviso con i fan alcuni momenti della sua giornata: lezione di ballo, poi visita dal dentista. Ma il fidanzato Federico Perna pare non aver approvato l'outfit della compagna 37enne che indossava un top corto e un leggins, abbinati in color verde.

«Lezione di nudismo ancora no? - le ha scritto in direct il ragazzo che ha poi aggiunto - E un capezzolo all'aria, vaii!».Le forme di Guendalina Tavassi sono state spesso motivo di discussione in quanto, il vestiario dell'opinionista tv, a detta del suo fidanzato, è sempre molto esuberante e succinto. Lei se ne infischia e continua a indossare ciò che vuole ridendo della gelosia del suo amore: «Un piccolo spoiler delle chat con cuore», ha concluso l'influencer in merito.