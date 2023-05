Malgioglio è tornato single? «Non posso trasferirmi a Instanbul e questo è un problema per il nostro amore»

Entrano in studio due dei tre giudici di Amici: Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. L'autore di innumerevoli canzoni italiane racconta: «Questa esperienza come giudice mi ha ringiovanito. Michele Bravi me lo porterei al mare: è un intellettuale. Mentre Giuseppe (Giufrè, ndr.) mi insabbierebbe tutto e non mi pare il caso. Voglio molto bene ad entrambi».

Preview puntata Verissimo 21 maggio 2023.

Mattia-Isobel-Angelina-Wax e Benedetta in studio.

Poi il colpo di scena: Malgioglio rivela di essere single, ma sarà vero? L'artista ha così detto a Silvia Toffanin: «Credo che la storia sia finita.

Lui vuole che io vada ad Instanbul ma non credo sia possibile. Se ci sposiamo? Ma lui vuole la mia eredità! (ride, ndr.). Vedremo...». Anche se l'autore ha poi detto nel corso della punta di essere impegnato ormai.

Giuseppe Giofrè racconta: «Io sono single al momento. Amici? Vedevo il format da piccolo, poi ho partecipato e ho vinto. Come giudice è stato bellissimo. A 30 anni mi sento maturo per un'esperienza del genere»