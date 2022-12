Mi casa es tu casa, cancellata stasera la seconda puntata: la decisione (last minute) della Rai per evitare il flop di ascolti dello show di Malgioglio

Mi casa es tu casa sarebbe dovuto tornare per il secondo appuntamento stasera in tv, 14 dicembre, su Rai 2 ma la puntata è stata "cancellata". Il programma di Cristiano Malgioglio che ha debuttato la scorsa settimana, si trova così di fronte a una decisione "last minute" della Rai. Il motivo?

Stasera 14 dicembre è anche la giornata della seconda semifinale dei Mondiali in Qatar. Francia-Marocco andrà in onda in diretta su Rai1 alle ore 20.00, ma nonostante ciò viale Mazzini ha deciso di cambiare la programmazione anche di Rai2: se si dovesse arrivare ai tempi supplementari e poi ai rigori, la semifinale potrebbe andare ad accavallarsi a Mi casa es tu casa. Una scelta fatta dalla Rai quindi per evitare il rischio flop di ascolti del programma di Malgioglio. Al posto di Mi casa es tu casa, questa sera Rai 2 propone il film Il Principe dimenticato con Omar Sy.

Le anticipazioni della prossima puntata

Il secondo appuntamento con il talk di Rai 2 tornerà in onda mercoledì 21 dicembre alle 21.20. Ospite di Malgioglio sarà Ilona Staller, in arte Cicciolina.