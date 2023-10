Tu Sì Que Vales, Joey e Rina fanno scatenare Maria De Filippi sulle note di Annalisa: «Era il nostro sogno»

Le puntate di Tu Si Que Vales sono sempre all'insegna del divertimento e dello show grazie ad artisti eclettici e ai giudici che non si prendono sul serio. Uno dei momenti più divertenti della scorsa puntata di sabato 7 ottobre è stato sicuramente il ballo di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli sulle note degli ultimi singoli di Annalisa, da Bellissima a Mon Amour.

A dirigere la giuria ci sono Joey e Rina.

Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli si sono scatenati sulla pista da ballo insieme a Joey e Rina, due insegnanti di balli di gruppo che hanno conquistato il pubblico con coreografie semplici da seguire, ma molto divertenti. Il duo è esploso su TikTok con il video della loro esibizione di Bellissima di Annalisa, tanto che la cantante ha deciso di incontrarli e ballare con loro. Da allora, ogni singolo di Annalisa è per Joey e Rina una nuova coreografia.

Per Joey e Rina si è trattato della prima esibizione in televisione: «Era il nostro sogno!», hanno rivelato di fronte ai giudici.

Il coreografo e la moglie hanno iniziato la loro carriera come insegnanti di balli di gruppo nelle palestre e, dopo il successo dei loro video su TikTok hanno iniziato ad andare in giro per l'Italia.