Romina Carrisi incinta a Verissimo, scopre il sesso del bebè in arrivo: «Sono felicissima»

Romina Carrisi è stata la prima ospite della puntata di oggi, sabato 7 ottobre, di Verissimo. La figlia di Romina Power e Al Bano è incinta di cinque mesi e mezzo e ha raccontato tutte le sue emozioni a Silvia Toffanin con la quale, poi, ha condiviso la gioia di parlare della sua famiglia allargata e all'amore che la unisce al compagno Stefano Rastelli. Inoltre, Romina ha scoperto il sesso del suo bambino: è un maschietto.

Romina Carrisi ha raccontato a Silvia Toffanin la grande emozione di diventare mamma per la prima volta: «In realtà, non mi sento tanto pronta a diventare mamma. Ho un po’ di paura, però, ho una famiglia che mi supporta in tutto e per tutto: mia sorella mi ha detto che la prima settimana dopo il parto si trasferirà di me. Quando ho detto a mia mamma che ero incinta, era davvero entusiasta e voleva già scegliere il nome, anche mio papà era contento e lui diventerà nonno per la quarta volta. È molto premuroso e mi accudisce più del solito e non vedo l’ora di vederlo nella veste di nonno con me perché finora questo suo ruolo l’ho visto con i miei nipotini».

Romina, poi, ha raccontato la sua visione di maternità e ha parlato di quando ha abortito: «Io sono un po’ all’antica, penso che un bambino debba avere una mamma e un papà.

Io mi sono trovata costretta ad abortire perché penso che il concetto di famiglia sia molto importante: io non ero certa di chi fosse il papà e la situazione era complicata. Abortire è stato difficilissimo ma per far crescere un bambino ci vogliono basi stabili e tanto amore non infelicità, io in quel momento non avevo trovato l’uomo giusto».

Dopo avere scoperto di essere incinta di un maschietto, Romina Carrisi ha ricevuto un video da parte delle figlie del compagno Stefano e, con le lacrime agli occhi, ha commentato: «Io vado molto d’accordo con l’ex moglie del mio compagno e le sue figlie che sono davvero contente che arriverà un bambino. Io sono cosciente che verrò sempre dopo le figlie di Stefano e ragiono così perché vengo da una famiglia allargata e io non auguro a nessuno di vivere ciò che ho vissuto io, ovvero tutti i conflitti o le tensioni».