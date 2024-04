Loredana Lecciso: «No all'Isola dei Famosi per restare con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ho risposto così...»

«Ho detto no all'Isola dei famosi per restare con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all'altro ed è bello cosi». Lo confessa Loredana Lecciso a Monica Setta, ospite di Storie di donne al bivio nella puntata di sabato 14 aprile, alle 13 su Rai 2. Dopo mesi di silenzio, Loredana si lascia andare a confidenze intime in tv e conferma di essere stata contattata dall'Isola dei famosi per la nuova edizione in partenza con Vladimir Luxuria.

Loredana Lecciso, no all'Isola

A quattordici anni dalla sua prima Isola, Lecciso ci ha pensato su. «Sarebbe stato forse il momento ideale - dice - ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco.

Loredana Lecciso e Al Bano, le nozze

Quanto alle possibile nozze, Loredana ammette che Al Bano le ha chiesto di sposarlo. «Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d'amore più intensa che possa esserci. E poi c'è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino, lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro. L'anello? Ho un anello che è ovviamente un pegno d'amore da una vita - racconta - Quando io partivo per lavoro i bimbi, allora piccoli, Jas e Bido mi dicevano: ti nascondiamo l'anello se non torni subito a casa. Per Al Bano ho fatto vari passi indietro, ma non me ne sono mai pentita perché ho tre meravigliosi figli e sono una donna risolta e in equilibrio con me stessa. Che cosa mi manca? - conclude - Forse tornare in tv con un piccolo progetto tutto mio, un sogno che spero, prima o poi, di realizzare »