Fiorello: «Al Bano escluso da Sanremo senza sentire la canzone? Farà Terra Amara». La polemica con Amadeus: «Non ha rispettato i patti»

Al Bano rientra tra i «grandi esclusi» di Sanremo 2024, e a meno di una settimana dall'inizio del Festival a rigirare il coltello nella piaga per il mancato invito al cantauotore 80enne da parte di Amadeus ci ha pensato Fiorello.

Al Bano escluso da Sanremo



Il Festival di Sanremo è l'argomento attualmente più discusso a "VivaRai2", ed è ancora polemica con Amadeus protagonista: «Swiffer è partito. Dopo Sinner, ora un pezzo da 90: Al Bano, 'escluso senza sentire la canzone' - dice Fiorello -. Sarebbe stato peggio se l'avesse escluso dopo aver sentito la canzone. Amadeus quando stima una persona non li prende a Sanremo, dice 'lo stimo troppo e non lo voglio sentire'. Perché se poi la canzone la sente e non gli piace, la prende». «Lui deve essere felice, vuol dire che ti stima tanto - aggiunge -. Tra l'altro Al Bano è uno che non gliela si fa: ho saputo che ha contatti con Mediaset, entrerà nel cast di Terra Amara. Ha già comprato due basettoni da mettere e ieri è stato avvistato ad una scuola di turco. Sta imparando il turco e sarà il protagonista della puntata che andrà contro Sanremo!», scherza lo showman. A proposito di Mediaset, non manca un avvertimento ironico: «Saluto Pier Silvio, mi raccomando con Al Bano e Terra Amara».





Il patto con Amadeus

Che Al Bano, protagonista allo scorso Festival di Sanremo, non abbia digerito l'esclusione in quella che dovrebbe essere l'ultima edizione con la direzione artistica di Amadeus, non è una novità. E lo ha ribadito anche in un recente evento a margine di un incontro con i fan a Curno (Bergamo): «Ho partecipato come ospite d'onore e l'anno dopo (quest'anno, il 2024) sarei dovuto essere in gara. Esibirsi come ospite è prestigioso, ma la competizione è un'altra cosa. I patti erano quelli. Il signor Amadeus non li ha rispettati», ha accusato il cantante di Cellino San Marco.