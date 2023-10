Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, scoppia la passione? Gli sguardi e le battute a doppio senso

Ci sono o ci fanno? Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno attirato l'attenzione di curiosi nella casa del Grande Fratello. L'attrice, 20 anni più grande del bidello calabrese, sembra non disdegnare le sue attenzioni. E, quando Alfonso Signorini gli chiede se davvero tra loro ci sia un'attrazione, loro non confermano, né smentiscono. In questa edizione del GF non si sono ancora formate coppie. Saranno loro i primi?

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono entrambi single.

Più volte sono stati beccati a scambiarsi sguardi o battute a doppio senso. E quello che all'inizio sembrava solo uno scherzo, sembra maturare piano piano in qualcosa di più. La simpatia tra i due è evidente a tutti, sia dentro che fuori la casa. Ma fin dove si spingeranno? Durante il relax in piscina, gli altri inquilini hanno chiesto a Beatrice chi gli piacesse. «Mi piace la Calabria», ha risposto lei, riferendosi proprio a Garibaldi. Lui considera Beatrice una bella donna e non si preclude nulla. Lei considera Garibaldi un ragazzo molto intelligente e interessante e anche con un bel fisico.